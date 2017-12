Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Catalunya

Estabilidade exige consensos que não serão fáceis de digerir.

Por F. Falcão-Machado | 22.12.17

Quando este texto foi escrito ainda não se conheciam os resultados das eleições na Catalunha. As últimas sondagens insinuavam que o setor "espanholista" iria obter a maioria. Questão encerrada? Talvez não.



As raízes profundas do mal-estar catalão são constitucionais e vão continuar vivas. E não bastarão as medidas jurídicas e a repressão policial por si só para resolverem um problema que é basicamente político. O regresso à normalidade democrática terá que esperar e tão-pouco as contagens de votos irão sarar as feridas entretanto abertas.



A estabilidade ficará, assim, dependente de um sentimento de legitimidade que tem muito a ver com as vastas transformações sociais que ocorreram desde a promulgação da Constituição espanhola de 1978. Na realidade, este texto jurídico ficou refém dos delicados compromissos com que se processou a transição do franquismo para a democracia e que hoje já pouco significam para as gerações mais jovens.



Com a sua postura de não interferência, a comunidade internacional confiou que o bom senso acabaria por se impor a ambas as partes. A estabilidade da nação vizinha obrigará agora a consensos que não será fáceis de digerir pelos dois lados.