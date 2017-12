Só conversa

A cultura e a erudição não o salvaram, tal como Mozart nunca converteu nazis

Por Joana Amaral Dias | 22.12.17

Charles Bukowski dizia que grande parte da publicação de livros é feita através de politiquices, amizades e estupidez natural. Para V.S. Naipaul, esse universo editorial é porco e nebuloso. Segundo Doris Lessing, trata-se de uma bolha de autoperpetuação e autossatisfação. Pode ser que sim.



Certo é que o protagonista de ‘O Dia Seguinte’ não passa de um animal rastejante que tanto publica livros como redige críticas literárias (só lhe falta mesmo escrever a própria obra), trai a mulher, mente por princípio e é emocionalmente mais pobre do que um calhau. A cultura e a erudição não o salvaram, tal como Mozart nunca converteu nazis.



Aliás, se há coisa que o filme de Hong Sang-soo evidencia até ao nervo é como o saber pode ser a pele de cordeiro perfeita para o homem-lobo. O conhecimento literário em particular pode dar a tal sensação de sensibilidade e ressonância afetiva ao psicopata, sempre pronto a colecionar mais uma presa. Enfim, é como se a esse homem-lobo já nada fosse mais do que apenas palavras. Letrinhas. Blá blá. Talvez Bukowski tivesse razão..

Título: ‘O Dia Seguinte’

De: Hong Sang-soo

Com: Yunhee Cho, Ki Joabang, Kim Min-hee, Kim Sae Byeo e Hae-hyo Kwan

Exibição: nos cinemas



obomdafita@gmail.com