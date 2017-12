Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pobres e mal agradecidos

Oferecer livros aos alunos não significa pagar às livrarias.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

O governo garantiu livros para as crianças do 1º ciclo. A pátria festejou. Mas eis que, em plena quadra natalícia, os directores das escolas vieram avisar que as papelarias e livrarias não foram pagas pelo serviço. Entregaram os livros, sim, e agora estão com a corda no pescoço, algumas em situação de pré-falência.



Existem duas formas de olhar para o caso. A primeira é lamentar mais esta 'cativação' por parte de um governo que usa e abusa do trabalho e da boa fé de terceiros. A segunda é interpretar o gesto à luz do conceito de 'erro de percepção mútua', uma categoria filosófica que define o ano de 2017. Quando o governo disse que ia oferecer os livros, ele não se comprometeu a pagá-los. Fomos nós que, de forma traiçoeira e mesquinha, estabelecemos a relação entre uma coisa e outra.



Eu, se fosse o governo, suspendia a generosidade. Pior do que a pobreza é sermos mal agradecidos.