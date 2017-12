Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luzes de Natal

O facto de se festejar constitui por si mesmo motivo de alegria e otimismo.

Por João Vaz | 00:30

O facto de se festejar constitui por si mesmo motivo de alegria e otimismo. Que além disso, o Natal surja associado a manifestações de solidariedade e preocupação com os mais desprotegidos e necessitados torna a data um aconchego para o coração.



Existe o desejo especial de as pessoas se encontrarem, fazem-se viagens longas e difíceis para abraçar familiares e na hora de comer o bacalhau, ou outro prato tradicional da consoada, a conversa à volta da mesa junta saudades e votos de felicidade.



É redentor o sentimento com que gostamos de festejar o Natal. A ideia de um Deus Menino nascido numa gruta torna a humildade resplandecente.



O Papa Francisco costuma destacar a ação de Maria, que soube "transformar uma gruta de animais numa casa para Jesus com alguns panos e uma montanha de ternura". Mas há luz por todo o lado: nas estrelas que brilham sobre os presépios e nas iluminações cintilantes que alegram as casas.



As luzes iluminam o melhor de nós próprios. Tornamo-nos afáveis para toda a gente, enchemos os outros de presentes e guardamos no nosso íntimo uma emoção mágica que nos faz adeptos da paz e do amor.



Obrigado, Natal.