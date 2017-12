Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Por Francisco José Viegas | 00:30

As palavras e as visitas do Presidente da República podem tornar-se demasiado "omnipresentes e permanentes" – e hão de parecer excessivas. Mas é preciso deixar- -lhe um elogio quando se fala de Pedrógão Grande. Não fosse Marcelo, e a tragédia de Pedrógão seria diluída pela máquina de comunicação do Estado (mesmo assim, para alguns ‘aparatchiks’, os marcianos "da situação", mencionar Pedrógão é "fazer oposição") – mas o número de vítimas é poderoso. São nossas, portuguesas; nossos vizinhos; usavam a nossa língua; liam este jornal.



Somam-se às de outubro, é certo, mas são um exemplo que só esqueceremos daqui a muitos anos. Neste Natal, Marcelo não permitiu que fossem esquecidas ou diluídas pela propaganda. E fez mais: pediu que visitássemos o Interior, que déssemos vida às florestas e às vilas e aldeias do Interior, esses três quartos de território onde vive um quarto da população. E chamou a atenção para a resposta de Pedrógão à tragédia de Pedrógão – como o Interior tem de responder, também, à sangria do Interior. Não sei como. Mas tem de ser uma das preocupações do novo ano.



Citação do dia

"O caminho para o Inferno é pavimentado com boas intenções", Rita Carreira ontem, no blogue A Destreza das Dúvidas



Sugestão do dia: Livros do ano (6)

Mário Dionísio e o seu tempo: leia-se o minúsculo ‘Autobiografia’, reedição com prefácio de Luís Miguel Cintra, em que o professor, poeta e ensaísta fala de si. O original é de 1987. Edição da Casa da Achada.