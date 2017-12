O Estado falhou quer aos taxistas quer às plataformas.

Por António Jaime Martins | 00:30

Na verdade, o Estado não pode deixar sem regulação uma atividade económica em tudo idêntica a outra regulada (a de taxista) apenas pela razão de utilizar uma plataforma eletrónica para oferecer o serviço de transporte.



É também ilegítimo que um Estado de direito crie vazios legais para depois sancionar e arrecadar receita com coimas que aplica por falta de regulamentação.



Onde o SEAA não tem razão é ao pretender que o poder político ou legislativo interfira na atividade de fiscalização e de sancionamento por parte das autoridades.



Em resumo, o Estado falhou duplamente, quer ao não enquadrar a atividade, quer ao sancionar por falta desse enquadramento.

O Secretário de Estado Adjunto do Ambiente (SEAA) declarou a propósito das coimas aplicadas aos motoristas da Uber e da Cabify que "um Estado de direito tem de regulamentar as atividades e não fazer caça à multa", tendo defendido a "limpeza" das cerca de 900 contraordenações aplicadas a motoristas das plataformas.Tais afirmações irão valer-lhe um pedido de audição parlamentar do PCP. Acontece que o SEAA tem razão quando se refere à omissão do poder legislativo em regular ou abranger pela legislação já existente uma atividade em tudo semelhante à dos taxistas.