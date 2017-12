Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Por Francisco José Viegas | 00:30

As chamadas ‘redes sociais’, um amontoado de justiceiros de sofá, ou nem isso, fartou-se de zurzir na Padaria Portuguesa por causa do erro de uma das suas lojas, traduzido num desperdício alimentar (condenável) de 40 euros.



Bater na Padaria Portuguesa tornou-se um desporto para génios vingativos.



No entanto, poucos desses vigilantes se deram ao trabalho de fazer as contas à operação da Câmara de Lisboa, que decidiu oferecer 30 mil cartolas para festejar o final de ano no Terreiro do Paço ao preço de 57 mil euros.



E um número menor protestou contra a ideia de a Santa Casa da Misericórdia atirar ao lixo não 40 euros, nem 57 mil, mas 200 milhões, dos seus pobres, despejados no banco Montepio.



E raros foram os que protestaram contra o saque que PS, PSD, BE, PCP e PEV (contra o CDS e o PAN) numa lei aprovada às escondidas antes do Natal para enriquecerem livremente – além de isentá-los de IVA, aumentar o seu financiamento até ao infinito, ocupar edifícios públicos e resolver as suas dívidas.



Espera-se que este miserável roubo – e um ato de cobardia – seja vetado pelo Presidente.