Os partidos são instrumentos da democracia e devem ter regras claras para o seu financiamento.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Quando estas coisas acontecem (a lei do financiamento partidário), aparecem umas almas generosas a insistirem que os partidos são a base da democracia e que criticar os políticos é malvadez.



Vamos por partes: os partidos são instrumentos da democracia e devem ter regras claras para o seu financiamento; todos estamos de acordo. Mas agem como cartel: o BE e o PCP, por exemplo, declararam ser contra a lei "mas não queriam quebrar o consenso". Acreditam? Não; é ardil vergonhoso.



Segundo ponto: criticar as decisões e o modo de agir dos políticos é um dever – não é maledicência. Sobretudo quando essa lei (aprovada por PS, PSD, BE, PEV e PCP) deixa o rabo de fora: isenções fiscais estendidas para áreas não políticas da sua atividade e retroatividade nestes benefícios de modo a abranger os processos pendentes. Alguém acredita? Não.



Alguém acredita que os partidos agiram em segredo, sem registo em atas, para aumentar a fiscalização? Não. Alguém acredita que o financiamento ilimitado dos partidos não traz consigo a pressão dos seus investidores? Não.



Acreditamos em unicórnios?