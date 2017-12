Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Catalunya

Eleições têm sido interpretadas como um referendo à independência.

Por F. Falcão-Machado | 00:30

Tal como previsto, e apesar da elevada afluência às urnas, as eleições na Catalunha não foram conclusivas. Aparentemente, apenas produziram dois efeitos: a sociedade catalã vai continuar muito dividida e os dois mais importantes partidos de Espanha, o PP e o PSOE, terão de enfrentar uma concorrência crescente de outras formações políticas.



Revelou-se porém ainda uma outra originalidade: embora teoricamente estas eleições fossem apenas para eleger os deputados do parlamento regional, os resultados têm sido tratados como os de um referendo à independência da Catalunha. Ter-se-á assim contornado algo que é proibido pela legislação espanhola?



O futuro não vai ser fácil para ninguém. Na Catalunha seguir-se-á um conflito de ‘baixa intensidade’ entre os partidários da integração na Espanha e os soberanistas. Tal conflito poderia ser superado por umas novas eleições gerais em Espanha o que, todavia, parece não entusiasmar particularmente o atual governo central.



O uso sistemático dos procedimentos democráticos com vista a solucionar, sem grandes debates, questões fundamentais do Estado espanhol tanto podem inquietar as autoridades de Madrid como a própria Coroa.