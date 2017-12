Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O míster responde

Octávio Machado responde a perguntas sobre a atualidade desportiva feitas pelos leitores do CM e espectadores da CMTV.

Por Octávio Machado | 00:30

Derrota com o Sporting no dérbi afasta o Benfica do título?

Anselmo Pinho - Portimão

Não. O Benfica continuará a ser candidato. O nível e a qualidade da sua equipa e a grandeza do clube poderão alimentar a esperança da candidatura ao ‘penta’.



Que árbitro reúne melhores condições, técnicas e psicológicas, para dirigir o dérbi Benfica-Sporting?

Fernando Proença - Almeirim

O Conselho de Arbitragem optará pela melhor solução, já que tem em seu poder todos os dados do desempenho dos árbitros durante esta temporada. Penso que Artur Soares Dias e Jorge Sousa, pela infelicidade das suas atuações, não poderão ser opção.



O sistema do vídeo-árbitro, num futuro próximo, poderá melhorar, para bem do futebol?

Mário Jesus - Odivelas

É reconhecidamente um instrumento auxiliar na procura da verdade desportiva. Deve ser melhorado na análise, usando um critério uniforme na sua utilização. Os árbitros são os primeiros a reconhecer a sua utilidade, mas têm de ser os primeiros a perceber que é preciso uniformizar os critérios.