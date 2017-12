Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Não, 2017 não foi um ano saboroso.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Não, 2017 não foi um ano saboroso – pesam na balança tragédias que deixaram um rasto de morte, e comédias que não fazem rir. 2017 exagera nas contradições: foi o ano em que a economia abriu as portas (mantendo-se sob disfarce), permitindo desafogo, sobretudo na Função Pública.



O ano em que fomos definitivamente cercados pelo ‘politicamente correto’ e pela sua procissão de censores; nada que não estivesse previsto há muito, como uma epidemia que atravessa a cultura contemporânea. O Papa visitou Fátima – não há como não ficar comovido.



O país, informado pela televisão, descobriu que desconhecia três quartos do país, que ia ardendo no meio do esquecimento.



A ‘máquina da comunicação’ do Estado iludiu problemas, mascarou crises e patetices. A geringonça continua a geringonçar até levar o Bloco ao poder.



A educação e a escola públicas resistem a serem um instrumento ideológico dos novos dogmas. O que ontem era severamente criticado na política, é hoje aceite (mudaram os donos do poder).



Contradições. Um país que espera, que aproveita a aberta.