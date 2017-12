Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vontade política

O ano que se aproxima será determinante para atingir os objetivos inicialmente traçados por esta direção nacional para o seu mandato.

Por Ricardo Valadas | 00:30

Sabemos das agruras e dos obstáculos que superamos todos os dias para que possamos acreditar em 2018 como um ano de prosperidade para a PJ e para uma melhoria da vida dos cidadãos. Acreditamos que o nosso trabalho e a nossa competência é a única forma de conseguirmos provar o valor que temos, mas sabemos também, que a vontade política é fundamental para que se pense o trabalho diário da PJ como um labor essencial para melhorar a vida de todos.



Quem se preocupa com a vida das pessoas não pode adiar o investimento da PJ. A Sra. Ministra da Justiça já provou defender esta premissa, pelo que os restantes elementos do Governo têm o dever de a ouvir. No final saberemos reconhecer o mérito daqueles que deram o seu melhor em prol de uma sociedade mais justa.



A PJ continuará por cá.



Pela Liberdade. Pela Justiça. Por todos.