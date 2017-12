Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O povo é sereno

O grande facto político de 2017 é que nada abala o Governo.

Por João Pereira Coutinho | 00:31

Os partidos cozinharam a lei do financiamento atrás das cortinas. Não era preciso tanto secretismo. O povo é sereno. Será preciso relembrar que mais de 100 mortos em incêndios estivais por incompetência do Estado não provocaram grande abalo no governo?



Aliás, nada provoca abalo – o grande facto político de 2017: incêndios, roubos de armas, pressões sobre a Santa Casa para enterrar dinheiro no Montepio. Os portugueses toleram tudo desde que existam uns trocos a mais para gastar. E até tolerariam mais este saque aos cofres públicos – mas a imprensa sadia, e o veto anunciado do Presidente da República, estragaram a sonolência habitual. Não se faz.



Eu, se fosse o dr. Costa, recebia o diploma de volta e depois mudava apenas duas ou três vírgulas. Sem mudar o essencial. E os restantes partidos, com a excepção do CDS e do PAN, iam atrás. Com um povo dócil assim, é quase um crime não aproveitar.