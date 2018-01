Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obrigado, Guida.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Shakespeare, Garrett, Lorca, Gil Vicente, Brecht, Tchekov - Guida Maria (1950-2918) representou-os no palco, entre muitos outros. Passou pelo cinema, pelo teatro, pela televisão, sempre com aquela beleza única e mítica entre os rapazes da minha geração (sobretudo os que viram 'A Promessa', de António de Macedo, ou 'O Vestido Cor de Fogo', de Lauro António).



Era uma beleza ousada e desafiadora, cativante (que fascinou Truffaut), que atravessou muitas das grandes histórias do teatro e da vida de Lisboa.



Pedro Correia, no blogue Delito de Opinião, escreveu o essencial: "Um toque de inesperado colorido a um país baço e chato e deprimido." Uma espécie de "raio de luz que emergiu das sombras", uma mulher combativa e enérgica cujo riso era um trovão e que parecia estar ligada aos grandes momentos do seu tempo, inclusive na política.



A sua interpretação dos 'Monólogos da Vagina' (em 2000) foi, a todos os títulos, sublime e marcante para a sua vida de atriz e de mulher.



É assim que a recordo, em noites de conversa e de evocações - com um raio de melancolia e atrevimento. Obrigado, Guida.