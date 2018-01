Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reinvenção

E se reinventássemos uma nova Lei de Bases de Saúde?

Por José Carlos Martins | 00:30

O Sr. Presidente da República afirmou a necessidade de se reinventar o futuro e que 2018 deverá ser o ano dessa reinvenção.



E se reinventássemos uma nova Lei de Bases de Saúde que garantisse: i) a prossecução, por sucessivos governos, de uma verdadeira política de saúde centrada na promoção e prevenção e não de uma política de gestão de meios direcionados para o tratamento das doenças; ii) um Serviço Nacional de Saúde enquanto prestador público, bem gerido e dotado dos adequados recursos de forma a efetivar o acesso de todos os cidadãos, em tempo útil, sem pagamento de taxas moderadoras e sem "sanguessugas orçamentais" denominadas parcerias público-privadas ou operadoras privado-sociais; iii) dispositivos por área geodemográfica, articuladores dos recursos locais e de respostas de proximidade, e, que efetivassem mais saúde em todas as políticas; iv) número e diversidade adequadas de profissionais, estáveis, inseridos em carreiras que garantam desenvolvimento e com remuneração adequada à dedicação exclusiva?



Como afirma o Sr. Presidente da República, seria uma reinvenção com verdade, humildade, imaginação e consistência, exigindo coragem. E, com uma pública e transparente discussão, nada seria vetado!