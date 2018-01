Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Truque eleitoral

O Governo faz do acerto de contas do IRS uma arma eleitoral em 2019.

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

Este Governo já deu sobejas provas de mestria na gestão do ciclo político. E agora prepara uma verdadeira bomba eleitoral com o acerto de contas do IRS de 2018, que será feito entre o fim da primavera e o início do verão de 2019, tempo que já será de pré-campanha para as legislativas.



A principal novidade das novas tabelas de retenção na fonte do IRS, publicadas esta semana no Diário da República, é precisamente o diferencial face à descida real das taxas do IRS. O IRS devolve mais dinheiro aos contribuintes do que o garantido nas tabelas de retenção.



Isto significa que o acerto de contas vai ser mais generoso do que o habitual, garantindo à maior parte dos contribuintes com salários médios um bónus extraordinário que vai alegrar o verão de muitas famílias e, obviamente, melhora as possibilidades eleitorais de quem governa.



Não há melhor argumento eleitoral do que o dinheiro na carteira e, em vez de devolver rendimento em suaves prestações mensais, o Governo opta por concentrar o bolo no acerto de contas finais do IRS.



Mais parece menos

As novas tabelas devolvem algum dinheiro, mas os trabalhadores que fiquem sem os duodécimos vão receber no final deste mês menos do que no ano passado. Serão compensados no verão e no Natal com os subsídios integrais.