Revolução silenciosa

Protestos de jovens pobres sem emprego abalam regime iraniano.

Por Alfredo Leite | 00:30

É a mesma população que sonhou com a retoma económica após a assinatura do acordo nuclear de 2015 e só viu o poder de compra baixar e a corrupção aumentar.



O musculado poder iraniano e o seu líder supremo Ali Khamenei podem continuar a culpar os inimigos EUA, Israel ou Arábia Saudita pela ignição dos protestos. Mas se os recursos financeiros do país continuarem a ser delapidados nas guerras que Teerão apoia o regime estará sempre na mira dos pobres descontentes.

Foram precisas 22 mortes e 450 detenções para que o Irão voltasse à normalidade depois da rebelião falhada que assustou o regime. A revolta dos últimos dias foi observada com atenção no exterior por fazer temer a repetição dos protestos de 2009 após a reeleição do presidente Ahmadinejad.Acontece que a raiz dos dois protestos é bem diferente. Se em 2009 foi a classe média e intelectual que saiu à rua, agora são os radicais jovens e desempregados a criticar as reformas económicas falhadas do presidente Hassan Rouhani. Com uma particularidade: na génese dos protestos podem ter estado opositores radicais ao regime, só que a contestação cativou rapidamente a juventude descontente por todo o país.