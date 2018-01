Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reinventar Portugal

Ainda há em nós algo de navegador setecentista que, na tempestade, em vez de enfrentar o problema, se ajoelhava a rezar.

Por Rui Zink | 00:30

O prof. Marcelo fez bem em mandar para trás a lei de financiamento dos partidos. Tentar «fazer as coisas discretamente» dá nisto. Os partidos por vezes esquecem que são inquilinos de S. Bento, não senhorios. Eles que se expliquem melhor, até porque quero continuar a gostar deles.



O que posso dizer? Ando conformista. Quando vou lá fora perguntam-me: «Então como vai a política no teu país?» E eu, meio envergonhado: «Temos um Presidente de direita, um governo de esquerda, e eu gosto dos dois.» Já apanhei mais de uma vez com revirares de olhos. Mas o que posso fazer? Há um ano, uma amiga alemã perguntou: «Então, Rui, a crise acabou? A realidade mudou?» Tradução: há menos cortes na saúde, os serviços funcionam melhor, já há mais dinheiro? E eu lá tive de responder: «Não, Brünnhilde, a crise não acabou. Mas o modo como lidamos com ela sim.» Já não nos puxam sempre para baixo, só de vez em quando.



E, sim, a realidade mudou. É que entrar em campo sem cara de derrotado ajuda imenso. E os resultados apareceram: o Euro, a Eurovisão, a ONU, o Eurogrupo, o país na moda, a Madonna no país, o melhor destino turístico. Só sucessos. Depois veio a outra face: Pedrógão, Tancos, o 15 de outubro. A conjugação terrível de falta de meios, de informação, de comunicação. De impreparação para as catástrofes, a vários níveis: técnica, cultural, educacional. As mentalidades levam séculos a mudar. Ainda há em nós algo do navegador setecentista que, na tempestade, em vez de enfrentar o problema, se ajoelhava a rezar. Felizmente, também há em nós o temperamento ágil, a capacidade pontual de solidariedade e entreajuda.



Sei bem que umas gotinhas de incompetência e trapalhice até trazem alegria ao mundo - o desastre, como sempre, são os abusos. Foi sendo trapalhões (além de muita-bons) que demos novos mundos ao mundo. Os nossos defeitos estão colados às nossas qualidades. O que torna a coisa imoral é o grau. De incompetência, corrupção, trapalhice. O excesso de improviso não é apenas cansativo, por vezes é trágico. Talvez fosse a altura de voltarmos a fazer prognósticos antes do jogo.



P.S.- Uma promessa que pretendo cumprir: esta será a página do jornal onde nunca se falará de José Sócra… #$%!



História de vida

Não há mães grátis

Em Taiwan, uma mãe pôs o filho em tribunal para este lhe pagar o que deve. E ganhou. Ele tinha tirado o curso de dentista à custa dela. A pergunta urge: faz sentido um filho pagar à mãe? Sim, faz. O que à partida parece absurdo revela-se muitas vezes sensato. Estupidamente sensato, talvez, mas sensato. Como os contratos pré-nupciais à americana. Pouco românticos mas práticos, sobretudo quando há fortunas ao barulho. A aceitação do contrato será até um teste, desde logo, à intensidade amorosa. Ora parece que o filho até tinha assinado um contrato. Ainda assim, não queria pagar, achava que era o dever dela. É interessante ver que, mesmo sem darem conta, ambos estavam a discutir política. E a fazer escola. O rapaz perdeu. Azar. Uma boa notícia em 2018 para quem, como eu, tem filhos ingratos.



Um gesto nobre

O país dos oceanos

É a notícia bonita a abrir o ano: populares e Marinha unidos, em Monte Gordo, Algarve, na nobre causa de salvar uma baleia. Esta versão pós-moderna da Aliança Povo-MFA não pode deixar de comover nem o mais sisudo. É uma imagem que representa Portugal no seu melhor. Em Lisboa há o Padrão dos Descobrimentos, fiel ao nosso passado. Mas esta imagem é talvez mais fiel ao nosso futuro.

Dias depois, o desapontamento: o cachalote não resistiu aos ferimentos. Mas terá sido em vão o auxílio? Não. Foi um esforço. O gesto mais nobre: tentar. Braços humanos, generosos, unidos no esforço de tentar levar a baleia a bom porto. Ou seja, ao alto mar. Por mim, pegava naquela imagem e tornava-a a bandeira da campanha motivacional do Presidente Marcelo. Até proponho um slogan: «Lá vamos, tentando e rindo.»



Esterno

Fãs e inimigos no mesmo partido

Santana é um senador do PSD. Por senador entenda-se: já cá anda há muito tempo. Está mais velho e parece mais sereno, mas estará mais sábio? Terá aprendido com os erros do passado? Se sim, é boa notícia, os fãs dele estão no partido. O problema é que os piores inimigos também.



Cleido

O aluno do Colégio alemão

A única coisa que sei sobre Rui Rio é que estudou no Colégio Alemão. E que concorreu à câmara do Porto esperando não ganhar - mas, para azar seu, ganhou. E que é homem de boas contas. E, lembrei-me agora, estudou no Colégio Alemão. Tudo coisas que o recomendam. Para quê, não sei.



Mastoideo

Qual é o mal de não ser bonito?

A galhofa que por aí vai com a foto de Lili Caneças e Centeno. É certo que Lili já não é nova, e Mário nunca foi bonito. Mas cadê o mal? Escapa-me o que pretendem os troçadores. Morte aos feios? Opróbrio para as mulheres que, alheias ao passar dos anos, continuam a rir e dançar?