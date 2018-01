Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O Futuro

Rui Rio é vigoroso, claro e coerente na mensagem política.

Por Álvaro Amaro | 00:30

Rui Rio e Santana Lopes são dois ilustres membros do PSD, que se reconhecem no essencial, mas que emprestam matizes distintas à social democracia. Rio representa, a meu ver, uma potencial renovação da orientação doutrinária genuinamente humanista e social democrata.



A sua candidatura traz para a luta política a ideia de refrescamento das lideranças e dos agentes partidários, que olham para o futuro com desprendimento e em nome dos interesses dos portugueses.



Incorpora uma cultura de política, que olha para o país como um todo, defendendo a coesão social e territorial e que imprime rigor e autoridade nas decisões sem prejuízo do diálogo aberto e livre.



Rui Rio é vigoroso, claro e coerente na mensagem política, preciso na definição dos objetivos partidários e da Nação, distinto na forma corrente de fazer política, confiável nos compromissos que assume, intransigente nas suas convicções e na sua ideia de fazer política.



O país precisa desses valores. Por isso, o país precisa do PSD e de um novo impulso reformista. E o PSD precisa dos melhores para cumprir um desígnio de Futuro.