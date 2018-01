Serviços públicos

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputados desertaram da RTP – e com isso fizeram serviço público.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Os nossos deputados não perdem uma oportunidade para aparecer na televisão. Basta ligar o aparelho aos serões: a vida política, hoje, faz-se nos estúdios, não no parlamento – um hábito lusitano que nos coloca ao nível da Venezuela.



Por isso estranha-se a deserção maciça da espécie em programa da RTP para debater a lei de financiamento partidário.



O representante do PSD estava ‘afónico’. O PS não tinha ninguém ‘disponível’ (em 86 sumidades). O Bloco começou por alegar problemas de agenda. Dos partidos que votaram favoravelmente a lei, só o PCP estava disposto a dar o peito às balas.



Um pessimista diria que os partidos do regime não têm vergonha na cara. Um optimista, como eu, dirá o contrário: é precisamente por ainda terem alguma que os nossos tribunos optaram por desaparecer, poupando os portugueses a um fim-de-semana estragado.



Obrigado, pessoal. Serviço público, no fundo, é isto.