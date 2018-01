Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ou vai ou racha

Com que base é que o Ministério público faz tábua rasa das regras legais?

Por Manuel Maria Rodrigues | 00:30

Apesar das forças e serviços de segurança se regerem por leis orgânicas e códigos deontológicos específicos, continua eternamente adiado o debate sério, rigoroso e construtivo, entre responsáveis governamentais, magistrados, polícias (comandos, chefias intermédias e operacionais), sobre estratégias e métodos de atuação operacional, cumprimento de competências, articulação e cooperação.



É um tema sensível, controverso, capaz de expor fragilidades institucionais, mas cada vez mais prioritário. Será assim tão estranho exigir-se transparência de quem aplica e faz cumprir a lei? Com que base é que o Ministério Público faz, com alguma regularidade, tábua rasa das regras legais de atribuição de competências?



Por que razão ao nível de direções/comandos é tão difícil uma articulação e cooperação entre polícias distintas? Por que razão, sempre que, perante um fenómeno criminal violento, alguém se lembra de pôr as polícias todas a correr atrás do mesmo, acaba por dar asneira?



Esta excitação do "ou vai ou racha" tende a comprovar que: para os que se cingem aos gabinetes, "vai"! Para os operacionais do terreno, "racha"! E dá m…! Falta saber se os tribunais serão sensíveis à raiz do problema.