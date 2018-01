Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado de Direito

Joana Marques Vidal realizou um trabalho notável.

Por Editorial CM | 00:31

O princípio de um magistrado estar apenas durante um mandato de seis anos à frente da Procuradoria-Geral da República até é saudável. O problema é que estar, agora, a discutir este assunto acaba por ser uma forma de pressão inaceitável sobre a atual PGR, quando Angola pressiona Portugal por questões de Justiça e há vários acusados poderosos a atacar a liderança do Ministério Público.



Joana Marques Vidal realizou um trabalho notável à frente da instituição a que compete salvaguardar e defender o Estado de Direito. Ao contrário do seu antecessor, que arquivou processos a Sócrates e impediu uma investigação, que, a realizar-se, teria evitado muitas desgraças e poupado centenas de milhões de euros à economia nacional, Joana Marques Vidal não teve medo de investigar todos os suspeitos, independentemente do seu poder e da sua influência.



Num Estado com instituições fortes, o perfil das lideranças nem é assunto relevante. Basta cumprir a lei. Só que em Portugal, com instituições frágeis, é a pessoa que faz a diferença. Neste país, a separação de poderes, que é um marco civilizacional, não é uma ideia muito grata. Basta ouvir algumas declarações, como as de Rui Rio, para temer o pior.



A Joana Marques Vidal devemos a recuperação do Estado de Direito, que urge defender todos os dias.