Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Blog

É provável que ‘O Segundo Sexo’, de Simone de Beauvoir, seja, de facto, uma das obras mais marcantes do século XX.

Por Francisco José Viegas | 00:30

É provável que ‘O Segundo Sexo’, de Simone de Beauvoir, seja, de facto, uma das obras mais marcantes do século XX – mas a extraordinária projeção de Simone de Beauvoir vem do facto de ela própria ser uma figura romanesca, uma pensadora complexa, dificilmente classificável, impossível de limitar ao quadro apatetado de qualquer militância, que a sua vida ultrapassou sempre.



Um dos elementos que mais contribuíram para a riqueza da sua obra foi, precisamente, o seu apreço pela ambiguidade – conceito a que dedicou um dos seus ensaios mais notáveis –, tanto na sua vida política como na vida pessoal e nos relacionamentos amorosos (o mais famoso deles, o americano Nelson Algren) que manteve a par do seu ‘contrato’ com Sartre.



O feminismo atual deve-lhe quase tudo, mas as mulheres devem-lhe mais: além dos dois volumes de ‘O Segundo Sexo’, Beauvoir é a autora de romances como ‘Os Mandarins’, ‘Mal-Entendido em Moscovo’ ou vários e importantes volumes autobiográficos.



Ontem passaram 110 anos sobre o seu nascimento (1908-1986) mas não se ouviu uma única evocação, o que foi uma pena.