Por Francisco José Viegas | 00:30

Eles esperavam que os jovens casais, mal ouvissem falar dos virtuosos números da economia e das novas conquistas do socialismo, desatassem a reproduzir-se a um ritmo festivo.



Só que os ritmos da demografia são longos, e um bebé não nasce de uma máquina mas de pais educados para a vida que há de vir.

Em cada português existe um sociólogo desperdiçado noutras profissões vulgares. Durante os anos da troika, por exemplo, não havia comentador a quem faltassem explicações para a baixa natalidade; ou seja, os portugueses não tinham bebés por causa da troika – chegados à hora da fecundação, se me permitem a imagem, portuguesas e portugueses, digamos, encolhiam-se.De nada servia lembrar que, ao fim de uma curva descendente que vinha da última década do século passado, os números da natalidade começaram a subir em 2014, subiram em 2015 e em 2016.E desceram em 2017 – menos sete bebés por dia (menos 2700), número inaceitável para os catedráticos em sociologia de algibeira que, a falar verdade, se sentem traídos pelos portugueses, pouco solidários com Mário Centeno.