Parar para pensar

Em três operações, a polícia fez mais de 100 disparos. e uma inocente morreu.

Por Carlos Anjos | 00:30

O irmão do indivíduo abatido pela PSP em Queluz, indivíduo esse que está preso, tem difamado e ameaçado os elementos da polícia que mataram o irmão. A constatar-se que é ele o autor dos textos, na internet, é inaceitável que um preso possa publicar seja o que for.



Mas este tipo de ameaças era previsível, tendo em conta a forma como as coisas têm ocorrido nos últimos meses. Corremos o risco de assistir no futuro à ‘brasileirização’ do combate ao crime em Portugal, na qual a confrontação entre polícias e criminosos acaba por norma a tiro.



No Brasil tudo se complicou quando a polícia passou a demonstrar força nitidamente acima daquilo que era necessário, recorrendo a disparos de arma de fogo injustificados. Isto levou a que os criminosos passassem a responder também a tiro, com as consequências que são conhecidas, com inúmeras mortes de ambos os lados, inclusive de civis que só estavam no lugar errado à hora errada.



Em três operações em Portugal foram feitos mais de uma centena de disparos, todos pelas forças policiais, foram abatidas duas pessoas, sendo que uma delas estava inocente, a maior parte dos tiros ocorreram quando os criminosos fugiam, e estes não dispararam um único tiro. Vale a pena refletir.