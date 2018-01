Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sinais de fumo

Se costa entrar no jogo por esta via perde o respeito de muitos portugueses.

Por Eduardo Dâmaso | 00:30

Na véspera, o Presidente de Angola traçou as linhas na areia: enquanto Portugal não mandar o processo de Manuel Vicente para Luanda, não há boas relações entre os dois países.



No dia seguinte, a ministra portuguesa da Justiça, Francisca Van Dunem, veio responder com o sinal adequado: em outubro, a procuradora-geral da República vai embora. É como se dissesse que Joana Marques Vidal vai exercer o cargo de forma puramente decorativa.



Neste trágico jogo de sinais de fumo, basta a constatação dos factos para perceber que a tentativa de submeter a Justiça portuguesa a manobras diplomáticas de bastidores conta com a cumplicidade ativa da ministra da Justiça.



Se Portugal ceder, está a dizer que os fundamentos da justiça processual civil e penal são negociáveis, consoante o poder do oponente. Se António Costa entrar no jogo por esta via pode ter o sucesso que quiser na política económica e até maioria absoluta, mas perderá o respeito de muitos portugueses que ainda acreditam na separação de poderes, no Estado de Direito Democrático e que vale a pena viver num Estado soberano e independente. Que adiantará erguer bandeiras pela transparência e o combate ao crime económico se o Estado se verga ao poder da chantagem!?