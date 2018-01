Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confiança

Santana não esconde o que foi, o que fez e o que deveria ter feito.

Por Sérgio Azevedo | 00:30

Confiança é a expressão que caracteriza esta disputa pela liderança do PSD. A inabalável confiança de que é possível construirmos um país melhor, mais justo e atento às novas realidades e aos desafios que nos rodeiam.



Em afirmar um projeto político com futuro, que cative as pessoas mais velhas, dando-lhes a esperança de que encontrarão no Estado um reduto da sua proteção, mas também os mais novos, propondo-lhes um país condizente com os seus anseios, que aposte em setores estratégicos e liderantes, um país com maior solidariedade intergeracional, que envolva e proteja os mais idosos e que projete e incentive os mais novos.



Um país que vá para além do óbvio, que arrisque. Que assuma o arrojo da diferença. Precisamos de quebrar a rotina novamente com um projeto político que nos permita ir mais além. Que nos permita sonhar e realizar. Só Santana Lopes tem essa capacidade. Por um motivo simples. Não esconde o que é, o que foi, o que fez e o que deveria ter feito. Mas sobretudo não esconde que é possível irmos mais além.