O Míster responde

O treinador responde às perguntas dos leitores do CM.

Por Octávio Machado | 00:30

O treinador, antigo jogador e ex-diretor do futebol do Sporting responde todas as sextas-feiras, nesta coluna, a perguntas sobre a atualidade desportiva feitas pelos leitores do CM e espectadores da CMTV.

Sérgio Conceição passou dos limites ao comparar Rui Vitória a um boneco?

José Fragoso Silva Coimbra

Não interpretei, nem vejo que o Sérgio Conceição tenha tido a intenção de ofender o Rui Vitória com o exemplo que utilizou. Devia referir-se às críticas sobre a incoerência do seu discurso.

Que benefícios pode trazer ao futebol português um grupo como o G15 formado por todos os clubes menos os três grandes?

Leonel Cardoso Grândola

Muito pouco. A Liga integra todos os clubes das ligas profissionais, mas pode haver no meio desses 15 alguém que queira liderar ou voltar a ser o Valentim Loureiro do futebol português. Ou seja, sem pertencer a um grande, mandava no futebol. Se calhar é isso que está a faltar ao futebol português.

Quem é, na sua opinião, o principal culpado pelo clima de crispação em que vive o futebol português?

Vítor Esperança Ovar

Os marginais que gravitam à volta do futebol. Basta ter em conta tudo o que tem vindo ao conhecimento do público todos os dias, percebe-se que havia uma organização que influía em decisões que colidem com a verdade desportiva.