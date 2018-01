Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os homens e as mulheres livres serão as primeiras vítimas do novo puritanismo.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Já se disse quase tudo sobre as questões de assédio sexual na ‘elite americana’ e sobre os homens que praticaram esses abusos (de Weinstein a Clinton e Trump) e que devem ser castigados.



O espectáculo dos Globos de Ouro também mostrou a imagem das novas bruxas de Salem, mas mais decotadas, vestindo de preto, que é sensual e conforme tanto à cerimónia como ao vigilante puritanismo americano que, geralmente, se conclui com pornografia.



Acontece que a discussão sobre o assédio sexual em Hollywood só é produtiva se ultrapassar o nível a que está agora a ser reduzido (quem apalpou quem, quem bebeu demais, quem tentou seduzir quem, quanta coca consumiu); de contrário, será prejudicial à própria criminalização do assédio – porque se trata de gente poderosa, milionária, famosa, que muitas vezes aproveitou a circunstância (que não deixa de ser humilhante).



Em breve será aproveitada pela própria máquina de Hollywood (que belos filmes!) e fabricará as suas vítimas debaixo do fogo da nova inquisição. Antes disso, os homens e as mulheres livres serão as primeiras vítimas desse puritanismo.