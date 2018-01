Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segundo os dicionários "exclusividade" é sinónimo de "qualidade ou característica do que é único", ou seja, exercer uma função em exclusividade é fazê-lo única e simplesmente com dedicação àquela função, sem qualquer possibilidade de se dedicar a outra que seja.

A exclusividade aplica-se aos juízes que, por imposição constitucional, podem exercer a atividade de docente desde que não seja remunerada, ao contrário de outros países bem próximos, como Espanha, Itália, França, Suíça e Brasil.



A exclusividade pode ter outro significado que não consta dos dicionários, mostrando que afinal uns são mais exclusivos que outros! Veja-se o caso dos professores universitários, que se optarem pela dedicação exclusiva para uma maior remuneração, significando, segundo a lei, "a renúncia ao exercício de qualquer função ou atividade remunerada, pública ou privada, incluindo o exercício de profissão liberal", beneficiam no entanto de 10 alíneas excecionando a exclusividade, permitindo-lhes auferir outras remunerações que incluem praticamente tudo o que um docente pode fazer para além da docência!



Mesmo assim procuram outras saídas profissionais como a carreira de juiz e fazendo-o pelo seu início tal permitir-lhes-á a normal aprendizagem do ato de julgar.