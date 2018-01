Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morte anunciada

As relações pessoais terminaram. O email unia o Mundo quando fui convidado para escrever neste jornal.

Por Francisco Moita Flores | 00:30

Escrevo para jornais e revistas há cerca de 30 anos. Recordo, com surpresa, como tudo se transformou tão depressa na imprensa. Comecei por escrever em ‘linguados’, páginas formatadas para não exceder o espaço destinado.



Devo ter escrito milhares de ‘linguados’ que entregava ao editor para irem para impressão. Foi já no ‘Diário de Notícias’ que veio o primeiro grande passo: os ‘linguados’ terminavam, substituídos pela disquete. O editor extraía o texto e devolvia a ferramenta para, na semana seguinte, levar novo artigo.



Colaborei dez anos naquele jornal. Foi tempo para ali viver a outra grande ruptura com a chegada da Internet. Escrevia em casa e enviava o texto por email. As relações pessoais terminaram. O email unia o Mundo quando fui convidado para escrever neste jornal. Já lá vai uma dúzia de anos e julgo ser o colaborador externo mais antigo.



Nos primeiros anos nunca tive necessidade de entrar na Redacção. A Internet resolvia tudo. Não há muitos anos, os jornais começaram a desmaterializar-se. Deixou de ser preciso ir ao quiosque. À distância do clique, qualquer publicação. O papel substituído pelo monitor. A voracidade do tempo a ser mais forte do que o prazer de folhear o periódico e gozar o odor das notícias, porque elas têm cheiro. E começou a morte lenta de jornais e de revistas. Apenas resistem os projectos editoriais mais sólidos. É o início de uma nova Idade e o fim de um tempo, dois séculos, onde o jornal foi prazer e devoção.



Surge agora a notícia de que o ‘Diário de Notícias’ poderá passar a semanário, tal é a fragilidade da venda em papel. É mais um passo para a morte anunciada. Com mágoa o escrevo, pelas boas memórias acumuladas nesse lugar. A tão confortável e ágil Internet está a matar boa parte das nossas afeições. Que mundo novo e estranho, onde o virtual domina a realidade, estaremos a construir sem nos darmos conta daquilo que morre dentro de cada um de nós.