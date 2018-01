Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal no hospital

Com este governo de esquerda, os mais pobres pagam a factura.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

É uma ironia sinistra: Portugal tem um governo de esquerda e de extrema-esquerda. Mas quem paga a factura são os mais pobres dos pobres. Sim, no fim do mês há uns tostões a mais para consolar os crédulos.



Mas são eles que morrem queimados porque o Estado não sabe como protegê-los. E são eles que agonizam nos hospitais enquanto o Sistema Nacional de Saúde vai caindo aos pedaços.



É ler para crer: doentes escondidos; doentes em macas; doentes em contentores; doentes estacionados em recepções hospitalares. Que interessa? Os pobres não têm lóbi.



Enquanto isso, o funcionalismo público consola-se com a ADSE – e os restantes tratam-se no privado. Verdade incómoda? Sem dúvida. Tão incómoda que os nossos camaradas chegam facilmente à conclusão errada: o problema da nossa Saúde não são as cativações para enfeitar as contas; é existir ADSE e hospitais privados.