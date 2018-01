Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Publicação de nomes desacredita a verdadeira causa, a luta contra o assédio e a violação.

Por Francisco José Viegas | 00:30

A indústria americana do entretenimento continua em estado de choque pelo que, afinal, se passava nos seus bastidores e entre os seus lençóis. Centenas de criminosos foram despedidos, punidos, castigados ou – como num auto-da-fé chique – viram os seus nomes publicados, sejam ou não provadas as acusações (o que prejudica e desacredita a verdadeira causa, a luta contra o assédio e a violação).



Várias atrizes pudibundas, cheias de bons propósitos morais e de linguagem ‘inclusiva’, anunciaram que jamais trabalharão com alegados agressores e candidatos à fogueira – o que me recorda que, já num livro de 1997, ‘Um Mundo Infestado de Demónios’, o cientista Carl Sagan alertava (em nome do ceticismo e da verdade) para o perigo de se dar crédito imediato às denúncias de abuso e assédio sexual.



O assunto não me escandaliza; pelo contrário, diverte-me: quatro décadas de combate pela ‘liberdade sexual’ (que eu acompanho, aplaudindo) e ‘contra os tabus’ deviam também ter explicado alguma coisa acerca de biologia, hormonas e agressividade. Está nos filmes, que diabo.



