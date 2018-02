Estar na ASFIC/PJ é estar contra quem apenas pensa em si. É estar sem truques e sem intenções secundárias. É trabalhar todos os dias para que o objetivo de melhorar as condições de trabalho da PJ, a Justiça e a vida do cidadão comum se materialize.

Mais uma vez, esta semana, confirmámos que vale a pena confiar. Que existem pessoas sérias. Daquelas que os contratos verbais são escrituras.



Para os outros, não duvidem. São estas pessoas que, no final, prevalecerão.

É certo que, nos últimos tempos, certos valores que celebram a humanidade e a boa vontade, têm sistematicamente sido desprezados e remetidos a simples palavras de circunstância.A confiança nas pessoas e nas instituições é um desses valores essenciais para se viver em sociedade, em paz e assegurar de certo modo a tranquilidade nas populações.Para além da iniciativa e da formação moral de cada um de nós, a confiança é estabelecida pelo respeito mútuo, pelo cumprimento da palavra e pelos resultados apresentados.Nos dias que correm, a desconfiança, a procura do "truque" e dos constantes esquemas dos defensores de interesses privados e de manobras ocultas destrói a segurança e transformam o altruísmo e a abnegação em qualidades quase utópicas.