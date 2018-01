Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os interesses instalados manter-se-ão. Mais certo do que chuva.

Alguma pseudo-psicologia dos povos faz atribuições de personalidade-tipo: os alemães são frios, os latinos quentes, os portugueses bipolares. Este psicologismo falha mais que meteorologia, mas uma coisa é certa: Portugal é previsível e em 2018 não falhará - a seca, a regionalização, défice e corrupção. No verão vamos falar de incêndios e em Janeiro de 2019 chocar-nos-emos de novo com o entupimento das urgências.



Pois, com a gripe já estamos em cenário de guerra, com centenas de internados em macas, corredores lotados de doentes, outros rejeitados porque não há vagas, cirurgias adiadas, profissionais de saúde exangues, tempos de espera intermináveis piores que Godot (20 ou mais horas), pacientes misturados (com e sem infecções), falta de meios e um Serviço Nacional de Saúde a rebentar por todos os poros.



É razoável que se aguardem meses por cuidados quando se tem cancro? É aceitável que haja um crónico sub-financiamento? Será que um Governo de esquerda não devia fazer da recuperação e modernização dos nossos hospitais uma prioridade? Com certeza mas, como dizia há anos uma responsável pelos hospitais do BES, mais rentável do que a Saúde só o tráfico de armas.



E outra coisa previsível é que em 2018 os interesses instalados se manterão. Mais certo do que a chuva.