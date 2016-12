557 ‘El Delgado’

Sejamos razoáveis nas despesas e prudentes nos planos e projetos que fizermos para 2017... o Diabo pode ter-se atrasado por uns meses, mas ele está à espreita.



O maior prémio da lotaria do Natal em Espanha, o ‘El Gordo’, deu este ano quatro milhões de euros ao número 66 513.Curiosamente, alguns dos felizardos que compraram frações deste número foram dirigentes do PSOE e do Partido Comunista espanhol.Por cá, a geringonça ofereceu uma taluda mais modesta: um aumento para 557 euros do salário mínimo a partir de janeiro, contra a redução do pagamento da Taxa Social Única (TSU) para os patrões.É a segunda vez que o Governo de António Costa aposta na subida do consumo interno como forma de dinamizar o crescimento da economia.Se durante o ano de 2016 a desconfiança levou os portugueses a poupar, a paz social assegurada por Belém, São Bento e os sindicatos pode desbloquear as tendências consumistas das famílias.