6 meses a Ouvir Lisboa

Já sabíamos que a devolução de quase 500 milhões de euros relativos ao IRS de 2015, mas operada em 2016, como é normal, mostrava o efeito do quociente familiar introduzido na reforma de IRS de 2014 e do reforço das deduções dos filhos.O Governo abandonou – e mal – o quociente familiar, mas manteve e reforçou as deduções dos filhos. Agora é a OCDE que avalia e nos diz, preto no branco, que o desagravamento fiscal no IRS é uma realidade para as famílias com filhos. Corresponde por isso ao objetivo político de ajudar quem tem filhos a cargo e assim também contribuir para inverter a queda da natalidade que tanto penaliza o nosso país.As políticas amigas das famílias têm de estar coordenadas e ter estabilidade. Esperamos que estes progressos sejam reconhecidos, mantidos e aprofundados. O país precisa e é de enorme justiça para com os agregados familiares que têm filhos a cargo. Da minha parte e da parte do CDS, continuaremos sempre a batalhar por esta causa!Estamos na semana maior, para os cristãos, a semana mais importante do ano. Por todo o mundo vivemos a paixão e a ressurreição de Cristo, num convite permanente à conversão e à oração.Entre nós, a Semana Santa e o tríodo pascal enchem-se de tradições populares que nos enriquecem. Para os não crentes, estes dias são também um tempo de paragem e de repouso. Boa Páscoa a todos!Agora falhou no Novo Banco: não vendeu tudo, não recebeu 1 euro, o fundo de resolução (onde se inclui a CGD) é responsável por calotes até 3,8 mil milhões de euros e ainda é preciso que quem emprestou dinheiro ao NB aceite um corte. Se isto é mau, mau é também a dúvida sobre o Montepio.O CDS já chamou o Ministro para saber se a Santa Casa – que pertence ao Ministério da Solidariedade – vai lá meter o nosso dinheiro.À terceira foi de vez e finalmente consegui visitar as Carpintarias de São Lázaro, quem sobe do Martim Moniz para o Campo de Santana, e encantar-me com a obra dos artistas cubanos ‘Los Carpinteros’, numa explosão de leveza e de cor, com tanto de transcendente quanto de quotidiano e terreno.Vale muito a pena, tem entrada gratuita, só é pena o horário limitado: de 4.ª a sábado, das 15h00 às 19h00.