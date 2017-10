Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A adúltera e a juíza

A Relação do Porto citou a Bíblia para justificar as penas suspensas em caso de violência doméstica sobre uma mulher.

Por Fernanda Cachão | 00:30

A Relação do Porto citou a Bíblia para justificar as penas suspensas em caso de violência doméstica sobre uma mulher. Contemos: depois do fim da relação com homem solteiro, este passou a perseguir a outrora amante, a enviar-lhe SMS insultuosos, acabando por denunciar a antes amada ao marido.



Este último, o marido, e já depois da separação, passou enviar-lhe ameaças de morte e insultos por SMS, acabando o caso pela força de uma moca cheia de pregos. Confusos? Mas é assim o amor em Portugal.



No acórdão ficou escrito que "o adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte.



Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte"; e é assim que infeliz é também uma sociedade por ter juízes que deviam estar calados, mas se pensam que tamanha estupidez veste todos os dias calças, desenganem-se.



No final do acórdão assina uma Maria Luísa que ainda partilha com o colega a seguinte consideração: "foi a deslealdade e a imoralidade sexual da assistente que fez o arguido cair em profunda depressão."