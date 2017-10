Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A América e as armas

Sempre que há um tiroteio nos EUA regressa o debate sobre o livre acesso às armas de fogo.

Por Ricardo Ramos | 04.10.17

O massacre de Las Vegas foi o 273º ataque com múltiplas vítimas em 275 dias na América.



Ou seja, desde o início do ano até domingo, houve apenas dois dias - dois - em que não houve nos EUA um tiroteio em que morreram três ou mais pessoas.



Nos próximos dias vão voltar a ouvir-se os mesmos argumentos dos defensores da Segunda Emenda. Não faltarão, certamente - nunca falha -, aqueles que vão dizer que se houvesse alguém na multidão ou no hotel que estivesse armado o massacre não teria atingido tais proporções.



O que não explicam, por exemplo, é para que precisam os americanos de espingardas de assalto. Para ir à caça? Para proteger o país dos russos? Ninguém sabe.



Certamente, os defensores das armas vão lembrar também que "é proibido vender armas automáticas".



E de que serve isso se qualquer um pode comprar por 100 dólares um dispositivo que transforma qualquer espingarda ‘limitada’ numa arma de repetição, como aconteceu em Las Vegas? Stephen Paddock era um homem doente, mas não era o único.