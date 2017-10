Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A arma eleitoral

Por Armando Esteves Pereira | 00:35

Esta proposta tem o código genético dos anteriores orçamentos do Governo de António Costa. Distribui dinheiro pelas famílias e esconde as más notícias nos impostos indiretos, em que a pressão fiscal não é sentida com tanta dor pelos contribuintes.



Através das mudanças no IRS, o orçamento devolve rendimento. Nos escalões mais baixos são poucas centenas de euros, mas para quem tem um salário esmagado, qualquer ganho é uma conquista decisiva. Os contribuintes com rendimentos mais baixos e a maioria da classe média ficam a ganhar no acerto de contas do IRS. E os mais ricos livram-se da sobretaxa.



Também a Função Pública e os reformados continuam a ser favorecidos pela política do Governo. Grande parte dos servidores do Estado podem contar com um descongelamento gradual das progressões, o que significa um efetivo aumento de poder de compra.



Nos impostos indiretos, o Fisco carrega quase tudo o que mexe: dos carros ao tabaco, da cerveja à comida com sal, bolachas e flocos de cereais. O Estado vai gastar mais e precisa de ser alimentado. O risco é que o tempo das vacas gordas não dura para sempre e nada se faz para tornar o Estado mais eficiente e mais barato para os cidadãos. Marcelo alertou contra um orçamento eleitoralista em 2019, mas o de 2018, tal como o de 2017, já é uma arma política destinada a ganhar votos.