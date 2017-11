Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A atracção nacional por ditadores

Pouco lhes importa que [Salazar], morrendo sem riqueza, vivesse sempre à custado estado.

Por Eduardo Cintra Torres

Quem nunca ouviu por aí "isto já só lá vai com dois Salazares" que atire a primeira pedra. Da última vez que ouvi, o cidadão acrescentou que o salazarismo tinha aquela coisa má de não haver liberdades, mas, como tantos, dava maior importância a valores como a segurança e a honestidade.



Para muita gente, Salazar passa nesse teste. Pouco lhes importa que a segurança se conseguisse à custa, precisamente, da falta de liberdades, ou que ele, morrendo sem riqueza, vivesse sempre, entre Coimbra e S. Bento, à custa do Estado, ou que favorecesse grupos como a CUF, porque não beneficiou pessoalmente.



Em democracia, promessa de transparência e honestidade na gestão da coisa pública, é afinal a liberdade de imprensa que nos permite conhecer a contínua e sistemática apropriação do poder para benefícios pessoais ou de grupo, a promiscuidade entre políticos e negócios, que atingiu o esplendor no governo Sócrates. O que dele já se conhece revela um pequeno ditador em democracia, admirado por milhões.



A atracção por um chefe continua em democracia e convive com, ou até justifica, o desinteresse pelas liberdades, em especial as de expressão e de imprensa. Não deixo de me espantar com o aborrecimento de milhares de pessoas com quem contacto quando se trata de defender essas liberdades.



O amor por ditadores não é apenas coisa de "taxistas" e "populares". O País venera o Marquês de Pombal, que foi um tirano sanguinário, um assassino, total desprezador da Justiça, mau político.



Os republicanos oitocentistas escolheram-no como herói e conseguiram impor o mito do grande político, varrendo para debaixo do tapete os horrores da sua ditadura. E, entre tanta gente valorosa que há na nossa História, os nossos intelectuais sempre escolhem D. João II como seu herói.



Se foi um bom político, foi também um rei que matou com as próprias mãos um irmão da sua mulher. Mas, lá está, a atracção pelo proto-ditador que construiu o Estado, o grande Estado com que tantos intelectuais sonham, explica a preferência.



Em ditadura é fácil governar.



Em democracia, os aldrabões e maus políticos agem como ditadores para levar a melhor, mas dá-lhes mais trabalho, porque têm de sobrepor os enganos aos desenganos que as liberdades permitem: precisam de sondagens, grupos de foco, da propaganda permanente que chega ao ponto da pornografia política: foi o caso do anúncio do novo hospital em Lisboa como "momento histórico" — prometido pela segunda vez em dez anos e anunciado um dia depois dos dois primeiros mortos pela legionella e um dia antes de mais dois mortos pela legionella, vítimas da incúria do Estado.



Chineses, socratinistas & etc.

Para controlar informação e opinião, uma ditadura tem a censura e as prisões. Em democracia, dá mais trabalho e é mais sofisticado. Um processo de controlar e influenciar é através da compra de órgãos de informação por grandes empresas. Assistimos em Portugal a um realinhamento nesta matéria.



No grupo Global Media, que inclui ‘DN’, ‘JN’ e TSF, entrou agora capital chinês, o que acontece pela primeira vez no país. É capital privado, que, sendo chinês, segue sempre a política do Estado chinês. Cautelosos, também sempre, os chineses mantiveram o grupo pró-Sócrates e Costa no mando do navio.



O mesmo fez o grupo Altice, quando garantiu a Costa que manteria os chefes socratinistas na TVI. E, para comprar media do periclitante grupo de media Impresa, entre eles a ‘Visão’, avança Luís Delgado, outro socratinista — ou o que for preciso (também já foi santanista). Como desconfio que o dinheiro não é dele, é testa-de-ferro de alguém. Em breve saberemos.



Censura fascista de governo socialista

O governo mentiu e até eu acreditei. A ex-MAI disse que um capítulo do relatório sobre Pedrógão — que detalha falhas graves — não foi divulgado para proteger a identidade das vítimas, à face da lei.



O autor do relatório, Xavier Viegas, diz que o capítulo não menciona nomes. Portanto: o governo praticou censura, como no tempo do fascismo.