Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A austeridade encapotada na Saúde

Avaliação da ERS mostra que o ponto mais alto da qualidade foi atingido em 2015.

Por Assunção Cristas | 00:30

Há dois anos que denunciamos sistematicamente a degradação da qualidade de serviços na saúde, com tempos de espera a aumentar, consultas adiadas, cirurgias canceladas, a par com um aumento das dívidas dos hospitais e um descontentamento evidente dos profissionais de saúde, muitos a trabalharem para lá do humanamente aceitável.



A avaliação feita pela Entidade Reguladora da Saúde relativamente ao ano de 2017 conclui precisamente que a qualidade dos serviços piorou em relação a anos anteriores, tendo atingido o ponto mais alto de qualidade em 2015. É mais um caso do efeito da austeridade encapotada do Governo das esquerdas unidas, das cativações e da degradação dos serviços.



A estes problemas estruturais junta-se neste início de ano o impacto da gripe, cujo pico ainda nem foi atingido. As notícias multiplicam-se sobre caos nas urgências de norte a sul do País, doentes internados em macas ocupando todos os espaços, inclusive uma receção hospitalar, médicos e enfermeiros a trabalharem para lá do prudente, falta de tudo, de roupa de cama a fardas para enfermeiros e auxiliares.



Há planos de contingência, mas mais uma vez dependentes de autorizações dos Ministérios da Saúde e das Finanças, para mais camas ou mais profissionais, e que chegam tarde ou não chegam. É de novo a austeridade a ditar a realidade. Os planos ou estão mal feitos ou não estão a ser devidamente executados por imposição da Saúde e das Finanças.



O doente é quem mais sofre. No CDS continuaremos a batalhar por uma Saúde de qualidade para todos.



Governo volta a falhar numa área de soberania

O Procurador-Geral da República é proposto pelo Governo e nomeado pelo Presidente da República. Tem um mandato de 6 anos e nenhuma lei determina que não pode ser renovado.



Quer isto dizer que o Governo tem total legitimidade para propor a renovação do mandato da atual PGR, Joana Marques Vidal, até porque tem desenvolvido um trabalho de grande qualidade, mostrando-se independente, imparcial, isenta e capaz de enfrentar poderes instalados, tal como tem legitimidade para propor outro nome, que esperemos possa seguir o seu bom exemplo.



É por isso inaceitável que a Ministra da Justiça e o Primeiro-Ministro se escondam atrás de uma "opinião jurídica" para não assumirem uma escolha política. Tal como é grave e preocupante que lancem esta dúvida para o espaço público a dez meses do final do mandato e aparentemente sem qualquer articulação com o Presidente.



Mais um exemplo da grande dificuldade deste Governo em lidar com os temas da área da soberania.



António Costa e a Santa Casa da misericórdia no Montepio

Já perdi a conta das vezes que questionei o Primeiro-Ministro sobre a Santa Casa entrar no capital do Montepio. Esta semana, continuei sem obter grandes esclarecimentos, mas houve uma novidade: António Costa declarou que era uma boa ideia e tinha pena de não ter sido originariamente dele.



Para nós é muito má ideia aplicar num banco dinheiro que está destinado a servir os mais pobres e tudo faremos para o evitar.



Poluição sem fim à vista no concelho de Leiria

Em 2013, todos os organismos, da agricultura, do ambiente, suinicultores e investidores, comprometeram-se com a solução para resolver em definitivo a poluição em Leiria com a construção de uma estação de tratamento.



Foram dedicados 9 milhões de euros públicos de fundos europeus e o projeto foi aprovado em 2014. Agora foi tudo cancelado. As culpas serão várias. A omissão e o falhanço do Ministro da Agricultura são evidentes.



Maurits Cornelis Escher junto ao rio Tejo

No Museu de Arte Popular, à beira-Tejo, podemos contemplar a obra do famoso artista plástico holandês Escher. Os desenhos, cheios de ilusões óticas, são um verdadeiro desafio à nossa atenção e imaginação.



Aberto todos os dias, até 27 de maio, é um excelente pretexto para passar uma boa manhã ou tarde junto ao rio, mas é melhor não guardar para o final, porque aos fins de semana as filas já são grandes!