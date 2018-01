A bandalheira da Dupla Reis & Silva

A dupla merece mais um mandato, para os cambalachos continuarem.

Por Eduardo Cintra Torres | 00:30

Falando pelas almas gémeas da Administração da RTP, Gonçalo Reis e Artur Silva, alguém bufou para a imprensa que o Conselho Geral Independente (CGI) da empresa renovará o mandato de ambos em Fevereiro e despedirá a administradora Cristina Tomé, de quem não gostam.

A informação é, para já, uma invenção. Mas faz parte da bandalheira a que o governo e o próprio CGI deixaram chegar a RTP sob a administração Reis & Silva.

A situação é a seguinte. O novo CGI ainda não existe à face da lei. Tem de ser confirmado pelo accionista (o Estado), em assembleia geral. O governo não faz essa assembleia, pois também não respeita a lei. Também desrespeitou, aliás, a lei sobre paridade, ao indicar um homem para o CGI, estando obrigado a indicar uma mulher. Como o CGI está à margem da lei, nem pode aprovar as novas Linhas de Orientação Estratégica da RTP nem decidir como avançará para a nova administração: mantendo a Dupla Reis & Silva ou abrindo concurso?

Por culpa do governo, o processo está, pois, parado. Daí que a Dupla faça crer que se deve apressar o processo — a seu benefício, ficando ela por mais três anos. Já se o CGI agir com correcção, a Dupla fica interina uns meses, mas arrisca-se a não ter novo mandato.

Para abandalhar mais as coisas, a Entidade Reguladora (ERC) não fez a avaliação da RTP em 2017, o que impede o CGI de avaliar um terço do mandato da administração.

Entretanto, no seio da RTP, o administrador Silva, com a cobertura do administrador Reis, é proprietário dum canal privado, o Q; desse Q vêm inúmeras estrelas, ou buracos negros, para a RTP; e Silva compra programas que foram propostas chumbadas da sua empresa e que depois, para esconder, passaram para outra.

O director de programas da RTP 1, Daniel Deusdado, um serviçal de Silva, tem uma empresa em nome da mulher, que produz programas para a RTP. E um responsável da RTP para a ficção, o actor Virgílio Castelo, aprova produções em que é "escolhido" para protagonista. A Comissão de Trabalhadores da RTP resume assim a situação: "A actual RTP tem um director de programas que passou a sua produtora de vídeo para a posse" da mulher, "um administrador para a área dos conteúdos que tem um canal de TV em concorrência directa com a própria empresa e um colaborador que emite pareceres sobre a aquisição de projectos de ficção onde participa como actor. Isto poderia acontecer na BBC?"

Certo, certo é que Reis & Silva, Deusdados e Castelos lá se vão orientando. A Dupla merece mais um mandato, para os cambalachos continuarem. Como esta RTP agrada ao governo, o CGI só tem de ajoelhar e renovar o mandato a Reis & Silva.

A ver vamos

‘Diário de Notícias’

O suicídio do jornalismo servil

Depois de venderem o emblemático edifício na Avenida da Liberdade, os donos do ‘Diário de Notícias’ "estudam" agora passá-lo a semanário. Será o fim anunciado de um dos mais antigos jornais portugueses. Têm o que quiseram.

O ‘DN’ sempre foi um jornal do poder, fosse ele a monarquia, a república, o fascismo, o PCP, o eanismo, o PS ou o PSD. Agora é dos velhos e novos Donos Disto Tudo, Proença de Carvalho, Ricardo Salgado, Sócrates, António Costa. Acontece que noutros tempos, ser do poder funcionava bem; hoje já não; a sociedade e o ambiente mediático estão muito diferentes. O ‘DN’ chegou a vender 120 mil exemplares; hoje vende 7000.

Ingrato, o governo, que o ‘DN’ serve, já nem lhe sopra notícias de primeira página; prefere passá-las ao ‘Público’, dado que já ninguém liga ao ‘DN’. Quem administra e quem dirige o ‘DN’ desprestigiou-o, tornou-o irrelevante. Numa palavra, matou-o. Vêm aí mais jornalistas despedidos, fica menos pluralidade informativa.

Já agora

A RTP 2 só tem direito a trocos

Pela primeira vez desde que se medem as obrigações de "serviço público", a RTP 2 falhou em 2017 a quota de programas em português. Motivo: como a administração Reis & Silva mete o dinheiro que pode nos cambalachos da RTP 1 e entrega boa parte dele ao lobby do futebol dentro da empresa, para a RTP 2 só sobram trocos para programas estrangeiros.