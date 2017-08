Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A bimby social

Quando não estão a decretar a mistura social obrigatória, estão a gozar com Passos Coelho por morar em Massamá.

Por José Diogo Quintela | 00:31

O argumento mais divertido contra o uso de moradas falsas para inscrever os filhos na Escola é o da bimby social: as crianças devem ser forçadas a misturar-se com outras classes, religiões e cores da pele.



Como se sabe, os seus proponentes publicam o argumento em jornais cujas redações estão cheias de jornalistas negros. E dizem-no na TV, em painéis de debate com imensos ciganos. E tuítam-no a partir dos seus T0 em bairros sociais. E defendem-no no Lux, a beber gins com beneficiários do RSI. Tudo numa conveniência que as crianças devem imitar.



