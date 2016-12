Já aqui o disse: o único fim deste governo é a sua sobrevivência e para isso usa de todos os meios. O sucesso deste governo resume-se a aguentar-se. É esta a sua única bitola. Não é normal que Portugal pague o triplo dos juros de Espanha. Não é normal que se diabolize as empresas e menospreze a concertação social. E sobretudo não é normal que, em face de tudo isto, o governo e a maioria de esquerda estejam satisfeitinhos da vida. Ou melhor: só é normal porque, na situação anormal em que vivemos, o sucesso do governo não tem nada a ver com o sucesso do país.Já aqui o disse: o único fim deste governo é a sua sobrevivência e para isso usa de todos os meios. O sucesso deste governo resume-se a aguentar-se. É esta a sua única bitola.

Em situações normais, o sucesso de um governo mede-se pela bitola do sucesso do país. Se o país está a ter um bom desempenho económico, se as contas estão controladas, se o Estado no seu todo funciona com normalidade, se as perspectivas de futuro são boas para os cidadãos, então é natural que o governo seja percepcionado como um governo bem-sucedido.O que se passa, porém, é que não vivemos uma situação normal, por muito que nos tentem enfiar colheradas de normalidade pelas goelas abaixo. António Costa bem pode fazer de cada discurso uma ode à normalidade que não é por isso que as coisas passam a ser normais.Não é normal que em 2019 (daqui a três anos!) o crescimento previsto para o país seja ainda abaixo do que crescemos à saída da crise, em 2015. Não é normal que a consolidação das contas públicas seja feita à custa de investimento zero, de medidas extraordinárias e de impostos sobre tudo o que mexe.Não é normal que escolas, como a Secundária de Carcavelos, fechem a meio do ano por falta de condições de funcionamento e de segurança, ou que cantinas e pavilhões não funcionem por falta de pessoal. Não é normal que sejam dadas consultas à chuva em centros de saúde do Algarve ou que todos os dias haja ameaças de rupturas em hospitais e maternidades.