A cenoura Messi

Ontem já se lia num blogue associado ao site da ‘Marca’ que a receita infalível para convencer Cristiano Ronaldo a ficar em Madrid é apelar à tentação de "sepultar" Lionel Messi no que toca a golos, títulos e Bolas de Ouro.Apesar do exagero de morbidez do texto de Juanma Rodríguez, que deixa o leitor a imaginar o português a despejar pazadas de terra para cima do argentino, a verdade é que - se o interesse do PSG for mais do que uma hipnose digna de Mandrake feita por Jorge Mendes para acrescentar euros e anos ao contrato em vigor - a rivalidade com o ídolo dos catalães é o melhor argumento para Ronaldo ficar no Real Madrid.Messi pode até ter barba ruiva, mas é a cenoura atrás da qual Ronaldo corre no que toca a Bolas de Ouro, e que pretende ultrapassar.