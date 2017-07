Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A ciência futebolística

Há cada vez mais gente (que já nem disfarça) a lamentar-se.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Vibro muito, de comoção, ao verificar que há cada vez mais gente (que já nem disfarça) a lamentar-se: que o futebol português, coitadinho, anda muito precisado de pacificação.



Para estes filósofos devíamos andar todos aos beijinhos, desde que se permitisse que quem faz manigâncias possa continuar a fazê-las, por mails ou ao vivo.



Nessa matéria há administradores tão confiantes no seu mister que – ao fim de quatro campeonatos – anunciam a criação de um novo ramo do saber, a "ciência futebolística", destinada à exportação inclusive para Inglaterra, um país que só agora parece ter entrado no mundo da bola.



O ridículo há de deixar as suas marcas. De resto, guardo uma mensagem positiva: Sérgio Conceição tem estado resguardado a treinar a rapaziada, dedicado à verdadeira ciência futebolística.