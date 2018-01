Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A CMTV e Balsemão

A CMTV derrotou a SIC Notícias, que perdeu a confiança dos portugueses.

Por Carlos Rodrigues | 00:31

Uma frase do presidente do grupo Impresa colocou a CMTV no centro das atenções no aniversário da SIC Notícias, na passada segunda-feira.



Francisco Pinto Balsemão, numa peça emitida no Jornal da Noite, da SIC, tentou relegar a CMTV para uma suposta "segunda divisão" televisiva, argumento utilizado para defender que o canal de notícias de Carnaxide continuaria a ser líder.



Ora, essa afirmação tem dois problemas: em primeiro lugar, é falsa. A CMTV conquistou em 2017 a liderança absoluta da informação no cabo. A CMTV derrotou a SIC Notícias em todas as regiões do País, em todas as idades, e na maioria das classes sociais.



Depois, além de falsa, a frase despreza os espectadores de televisão que fazem as suas escolhas livremente. Meu caro dr. Balsemão: não há espectadores de primeira, nem espectadores de segunda.



Há escolhas livres e informadas, por parte de cidadãos que elegem, todos os dias, a CMTV.



A equipa do Correio da Manhã e da CMTV já tem um lugar na História: derrotou a SIC Notícias, canal que deu cartas durante mais de década e meia, mas cujo projeto perdeu a confiança dos portugueses.