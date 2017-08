Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A coerência do PCP

Eu defendo o PCP: apoiar Maduro é prova de coerência.

00:30

O país letrado anda ‘desiludido’ com o PCP. Parece que o partido aplaude a gloriosa caminhada da Venezuela rumo a Cuba. Isto é ‘incompreensível’, dizem as virgens, que subitamente acordaram para a realidade em 2017.



Com a devida vénia, eu defendo o PCP: nunca, em parte alguma, o PCP teve um particular gosto pela liberdade (‘burguesa’) e por uma democracia (‘pluralista’). Em Portugal, a luta contra a ditadura sempre se fez em nome de uma ditadura de sinal contrário.



Durante a Guerra Fria, o comité esteve sempre ao lado de Moscovo na repressão dos democratas do Leste. Com a queda do Muro de Berlim, houve esperanças; mas o partido, depois de ‘purgar’ os seus ‘renovadores’, continuou fiel aos últimos moicanos (Cuba, Coreia do Norte, etc.). Apoiar Maduro é prova da ‘coerência’ do PCP.



A desilusão de agora só serve para iludir otários – e branquear passados. Um pouco de respeito pelos camaradas.