À conquista da Europa

Cabe a Rui Moreira demonstrar que tem argumentos para lutar pela Agência Europeia de Medicamentos.

Por Paulo Fonte | 00:31

A Agência Europeia de Medicamentos conta com 890 trabalhadores e recebe por ano a visita de perto de 35 mil representantes da indústria. Percebe-se a importância para a cidade que recebe o organismo. Por isso mesmo entende-se a perseverança de Rui Moreira.



Depreende-se menos, ou talvez não, o volte-face do primeiro-ministro. Após ter aprovado em abril a candidatura, com a pretensão de instalar a sede do organismo na capital, em junho o processo foi reaberto, por fim, em julho, foi decidido candidatar o Porto.



Logo se ouviram discursos em bicos de pés, com o candidato socialista à autarquia nortenha a reclamar créditos. Manuel Pizarro até nem esqueceu a sempre presente pitada regional tão útil nestas situações, ao realçar a necessidade de no Porto "ter de se fazer um esforço adicional para que as razões façam vitória".



Cabe agora ao presidente da autarquia demonstrar que tem argumentos para lutar pela vitória nesta competição que envolve mais 18 cidades europeias. E evitar que tudo isto não se transforme num presente envenenado. Uma medalha, no entanto, já ninguém lhe tira; a vitória sobre Lisboa, mesmo que tenha sido conquistada na secretaria.